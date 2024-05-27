Уральцы побили рекорд по запрещенным развлечениям на природе

На прошлой неделе жители Свердловской области установили новый рекорд по количеству нарушений противопожарного режима – 245. Это самый высокий показатель с начала 2024 года.

Чаще всего нарушителей ловили в парках и популярных местах для отдыха на природе, сообщили в ДИПе. «С наступлением солнечных дней люди, организуя свой досуг, разжигали огонь в мангалах, чего категорически нельзя делать в условиях особого противопожарного режима. По поручению губернатора Евгения Куйвашева мы проводим усиленную профилактическую работу, чтобы не допустить угрозы природных пожаров для населенных пунктов. Поэтому патрульные рейды проводятся в ежедневном режиме», – заявил министр природных ресурсов Денис Мамонтов.

Напомним, за нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей; для предпринимателей без юридического лица – от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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