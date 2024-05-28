Автомобилистка отсудила у чиновников 250 тысяч за колею на дороге

Жительница Екатеринбурга отсудила четверть миллиона рублей у городских чиновников в качестве компенсации ущерба, который она получила, угодив в аварию. Девушке удалось доказать, что причиной стала колея на дороге. Автомобиль, попавший в колею, выкинуло на снежный наст и развернуло на 180 градусов. Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга, осматривая место происшествия, выявили на проезжей части колею глубиной 5,5-6,5 см, длиной более 20 м, шириной более 15 см, это нарушение ГОСТа.

Автомобилистка обратилась в Ленинский суд Екатеринбурга с иском к администрации города, ДЭУ Ленинского района и администрации района. Она просила взыскать ущерб – более 228 тысяч рублей за повреждения машины и около 50 тысяч на оплату услуг представителя. Райсуд посчитал, что виновата только администрация города как собственник дороги, а не ДЭУ и район. Также в инстанции решили часть ответственности возложить на саму автомобилистку, которая превысила скорость. «С учетом этого обстоятельства суд распределил ответственность за причинение ущерба между Миланой – 70% – и администрацией города – 30%. Суд взыскал с мэрии порядка 70 тысяч рублей. С решением не согласились обе стороны и подали апелляцию в вышестоящую инстанцию», – рассказали в пресс-службе облсуда.

Автомобилистка посчитала, что суд напрасно освободил от ответственности район и ДЭУ и что их бездействие привело к образованию колеи и, в конечном счете, спровоцировало аварию. Мэрия также считала, что вины муниципалитета нет, а виноват район.

«Свердловский областной суд, разобравшись в деле, не увидел в ДТП вины истца и скорректировал решение суда первой инстанции. Суд обязал администрацию Екатеринбурга возместить Милане ущерб – 228 600 рублей, расходы по оплате услуг специалиста – 7 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя – 10 тысяч рублей, расходы на проведение диагностики 700 рублей», – уточнили в пресс-службе инстанции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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