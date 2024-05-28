ГИБДД ищет блогершу за «аморальное» видео на дороге (ВИДЕО)

Свердловские гаишники ищут блогершу из Екатеринбурга, которая опубликовала видео со своим «аморальным поведением на дорогах», сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Поручение дал лично начальник ГИБДД области Алексей Спиридонов.

«Аморальная» блогерша

«В настоящий момент устанавливается личность женщины и водителя», – уточнили в ГИБДД.

Там пояснили, что действия девушки подпадают под статьи 12.29 «Нарушение ПДД лицом, не управляющим ТС, штраф 800 рублей», 12.6 «Непристегнутый ремень, штраф до 1000 рублей» КоАП РФ. «В случае установления, что права управления транспортом женщина не имеет, то ей грозит ответственность по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ», – добавили в ГИБДД.

На видео девушка говорит, что у нее нет прав, а также просит подарить ей их, что, как напомнили в Госавтоинспекции, является уголовным нарушением.

Екатеринбург, Елена Сычева

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