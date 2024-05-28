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Вторник, 28 мая 2024, 09:55 мск

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На трассе М-5 восстановили движение после поломки путепровода

На трассе М-5 восстановили движение под поврежденным путепроводом. Работы на 158 км трассы велись с 14 мая, а само повреждение произошло еще в январе – тогда неизвестный грузовик снес часть конструкции, и полосы под мостом пришлось перекрыть для безопасности движения.

«За 2 недели тяжелая техника демонтировала поврежденные балки пролетного строения искусственного сооружения, в то время как движение по основному ходу трассы было сужено до двух полос, с перепуском движения по встречной полосе. С 28 мая движение под путепроводом восстановлено в оба направления. На самом путепроводе сохранится реверсивное движение», – рассказали в Уралуправтодоре.
Там уточнили, что полностью восстановят путепровод только во время капремонта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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