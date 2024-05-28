В Екатеринбурге обновляют цветники к лету (ФОТО)

В преддверии лета сотрудники «Зеленстроя» начали обновлять городские клумбы. Сегодня рабочие высаживают петунью возле гимназии № 9, постепенно летние цветы заменят весенние во всех районах города. Как уточнили в мэрии, этим летом засадят более 17 тысяч квадратных метров цветников.

Обычно на клумбах появляются цветы, устойчивые к условиям городской среды и перепадам температуры воздуха. Кроме петуньи используются такие растения, как бегония, шафран, тагетес, сальвия, бальзамин, цинерария и другие. Также работники регулярно косят газоны, чтобы они не зарастали травой, и обрезают старые деревья.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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