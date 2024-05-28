Медики спасли юношу с разрывом почки и печени

Свердловские врачи спасли жизнь 20-летнему Роману, который попал в ДТП и получил тяжелейшие травмы, в том числе – разрывы почки и печени.

Как сообщили в пресс-службе СОКБ № 1, молодому человеку повезло – в момент ДТП мимо проезжала бригада скорой помощи. Затем на место вызвали специализированную бригаду, которая оказала пострадавшему экстренную медицинскую помощь и доставила его в городскую больницу № 36 в состоянии тяжелого травматического шока, возникшего на фоне большой кровопотери. УЗИ подтвердило наличие крови в брюшной полости и повреждение почки. Романа экстренно прооперировали.

«По жизненным показаниям пациенту была удалена поврежденная почка. Во время операции стало понятно, что у него еще и обширное размозжение правой доли печени. Кровотечение удалось остановить, состояние пациента стабилизировалось», – сказал врач-хирург приемного отделения ГБ № 36 Иван Ульянов.

Через неделю случился рецидив внутреннего кровотечения. Компьютерная томография показала, что кровь поступает в брюшную полость по одной из ветвей печеночной артерии. Молодого человека срочно перевели в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 (СОКБ № 1).

«Был поврежден седьмой сегмент правой печеночной артерии, что привело к формированию ложной аневризмы и обширной гематомы. Поэтому была выполнена эмболизация этого сосуда клеевой композицией, а гематома дренирована», – рассказал врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Василий Шерстобитов, выполнивший малоинвазивное вмешательство под местной анестезией.

Также руководитель хирургической клиники СОКБ № 1, профессор Михаил Прудков вместе с лечащим врачом пациента Романом Камаловым очистили желчные протоки юноши, которые не функционировали из-за травм, и восстановили отток желчи. Через месяц после происшествия молодой человек смог вернуться домой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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