Утвержден проект подземного перехода от станции метро «Уральская» до железнодорожного вокзала

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения подземного перехода от станции метро «Уральская» к зданию железнодорожного вокзала.

Переход протяженностью около 210 метров будет проложен под переулком Невьянским и улицей Вокзальной. Он будет создан по принципу «сухие ноги», что позволит пассажирам перейти из метро на железнодорожный вокзал и обратно, не выходя на улицу.

Проект вписывается в общую концепцию развития транспортной системы Екатеринбурга, которая подразумевает единство разных видов перевозок. Это позволит пассажирам оперативно добираться до пункта назначения – сойти с автобуса или поезда и сразу пересесть на трамвай или метро, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

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