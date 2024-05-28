В этом году в Екатеринбурге заменят 24 светофора (СПИСОК)

В 2024 году администрация Екатеринбурга планирует заменить 24 светофора.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, замена произойдет на следующих перекрестках: 1. Малышева – Московская. 2. Малышева – Шейнкмана. 3. Малышева – Сакко и Ванцетти. 4. Малышева – Хохрякова. 5. Восточная – Малышева. 6. Восточная – Энгельса. 7. Восточная, 11 «а». 8. Восточная – Куйбышева. 9. Крауля – Токарей. 10. Крауля, 48. 11. Крауля – Заводская. 12. Крауля – Викулова. 13. Студенческая – Первомайская. 14. Московская – Хасановская (Московская, 213). 15. Московская – Щорса. 16. Щорса – Серова. 17. Щорса – Сурикова. 18. Щорса – Союзная. 19. Космонавтов – Шефская. 20. Зенитчиков – Палисадная. 21. 8 Марта – Радищева. 22. Космонавтов – Ломоносова. 23. Космонавтов – Совхозная. 24. Космонавтов, 74.

Всего в Екатеринбурге есть 726 перекрестков, оборудованных светофорами. Порой из-за погоды, износа электроники или механического воздействия устройства выходят из строя. Ремонтом светофоров занимаются работники МБУ «Центр организации движения». Сообщить им о проблеме можно по номеру: 304-14-22. При этом нужно назвать адрес светофора и описать вид неполадки: это может быть как отсутствие светового или звукового сигнала, так и повреждение корпуса. Самой часто встречающейся поломкой является неработающий сигнал светофора. Замена лампы занимает до получаса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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