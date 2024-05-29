Гаишники нашли женщину, посадившую грудного ребенка за руль

Госавтоинспекция Екатеринбурга нашла женщину, которая посадила маленького ребенка себе на колени, управляя автомобилем «Тойота Камри». Видеозапись нарушения разошлась по интернету 26 мая.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, женщину пригласили для беседы. Нарушительницей оказалась 41-летняя жительница Екатеринбурга со стажем вождения 14 лет, ранее в поле зрения ГАИ не попадавшая.

Женщина пояснила, что стояла в огромной пробке на перекрестке улиц Амундсена и Объездной. Ее 8-месячная дочка сильно капризничала, и муж женщины достал девочку из автолюльки и передал жене, чтобы успокоить. После этого женщина отдала ребенка супругу и продолжила движение. Свою вину автомобилистка полностью признала и пообещала, что впредь не будет нарушать ПДД. Тем не менее, ее оштрафовали на 3 тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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