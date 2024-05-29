Алексей Вихарев и волонтеры провели субботник на берегу Исети и призвали сделать Екатеринбург лучше (ФОТО)

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, активисты его Волонтерского центра и волонтеры-экологи Свердловского отделения Российского экологического общества организовали ежегодный масштабный субботник на берегу реки Исети в центре Екатеринбурга.

«Сегодня вместе с волонтерами Свердловского РЭО чистим берег Исети. Мы часто бываем на этой набережной – занимаемся спортом, встречаемся с друзьями, поэтому нам хочется, чтобы тут было чисто и комфортно. Этим летом мы планируем много подобных субботников на берегах городских водоемов, вместе мы сделаем город лучше и экологичней!» – рассказал активист Волонтерского центра Сергей Воропаев.

Волонтеры приводили в порядок набережную от аллеи Культуры на улице Куйбышева и до моста на улице Малышева. Всего было собрано более полусотни мешков с пластиком, стеклом и сухими ветками.

«Радует, что в нашем городе так много неравнодушной молодежи. Такие ребята приходят ко мне в Волонтерский центр. Вступают в ряды Свердловского отделения Российского экологического общества, которое я возглавляю. Мы вместе проводим субботники, чистим и обогащаем водоемы, помогаем горожанам и делаем наш город еще лучше и чище. Сейчас для таких ребят проходит конкурс «Идея на миллион». До середины сентября принимаем идеи в области экологии, благоустройства, медицины, социальной помощи. Самые лучшие проекты будут реализованы, а победитель получит вознаграждение. Мечтай и предлагай!» – рассказал депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Напомним, участие в конкурсе могут принять подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Предложения принимаются все лето, а итоги будут подведены в начале октября. Как пояснил Алексей Вихарев, самые удачные проекты будут реализованы и о них он расскажет в своих соцсетях, а победитель получит вознаграждение в размере 1 млн рублей. Все подробности об условиях конкурса – на сайте idea-million.ru.

Екатеринбург, Елена Васильева

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