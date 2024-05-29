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Среда, 29 мая 2024, 09:30 мск

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В ГИБДД рассказали подробности аварии на Сортировке, в которой пострадал ребенок-пешеход

Госавтоинспекция Екатеринбурга установила обстоятельства дорожной аварии на Сортировке.

Фургон «Фиат Дукато» сбил 9-летнюю девочку, когда она перебегала проезжую часть в неположенном месте. Школьница получила множественные переломы стопы. С места происшествия ее доставили в ДГБ № 9.
По данным ГИБДД, ДТП случилось вчера в 15:35 возле дома № 18 на улице Сортировочной. За рулем фургона был 47-летний мужчина, местный житель. Его водительский стаж составляет 27 лет. В момент аварии водитель был трезв.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей регулярно вырабатывать у детей безопасные привычки: перед выходом на дорогу останавливаться, убеждаться в безопасности перехода, переходить дорогу строго в установленных местах», – напомнили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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