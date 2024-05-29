В Екатеринбурге появился осиновый пух (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается сезон цветения. С потеплением в городе появился пух – но не с тополей, а с осин. Пушистые белые гроздья на асфальте можно увидеть в центре уральской столицы.

«Это осиновый пух. Но осина в ботаническом смысле – тоже тополь. Они принадлежат к одному роду Populus. Осина по латыни Populus tremola – буквально «тополь дрожащий», – пояснила «Новому Дню» екатеринбурженка Ольга, выпускница кафедры ботаники УрГУ.

Тополиный пух обычно начинает лететь в середине июня. В этот период, как правило, в аптеках повышается спрос на антигистаминные препараты. Врачи советуют аллергикам на время цветения тополей как можно реже бывать на свежем воздухе, а после возвращения с улицы нужно сразу принимать душ, а одежду отправить в стирку. Делать это должен не только поллинозник, но и все члены его семьи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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