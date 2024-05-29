В Екатеринбург привезли пояс Богородицы и Казанскую икону (ФОТО)

В Екатеринбург сегодня привезли две православные святыни – частицу пояса Богородицы и вновь обретенную Казанскую икону Божией Матери. Сотни верующих пришли приложиться к ним в Храм-на-Крови, где сегодня также прошел Всероссийский молебен о Победе. Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Поклониться образу и ковчегу с поясом Богородицы пришли и бойцы клуба «Архангел Михаил», а также директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

«Казанский образ Пресвятой Богородицы – святыня, особенно дорогая нашему народу, ибо с этой иконой связано преодоление одного из самых суровых и сложных периодов в отечественной истории, – говорится в обращении патриарха Кирилла. – Она стала символом славных побед, сугубого водительства и покровительства Царицы Небесной над Россией».

Отметим, Московский список Казанской иконы Божией Матери был создан, по оценкам искусствоведов, 1580 году. В годы Смуты и борьбы с интервентами икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. С нею Москва была освобождена от захватчиков. После большевистской резолюции в 1918 году московский список был украден из Казанского собора. Его удалось найти лишь в прошлом году, и 4 ноября 2023 года в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства, икону вернули в Казанский собор.

Святыни пробудут в Екатеринбурге еще два дня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Степан Фатхиев

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