ТЮЗ закроет сезон премьерой сказки «Цветик-семицветик»

В июне этого года екатеринбургский ТЮЗ представит премьеру спектакля «Цветик-семицветик» по мотивам сказки Валентина Катаева. Билетов в кассе уже практически не осталось.

Режиссер спектакля Иван Миневцев на сегодняшней пресс-конференции рассказал, что спектакль задуман как «настоящее торжество детской радости». «Это удивительная история про ребенка, у которого исполняются все желания. Это очень глубокая история взросления, в которой заложены вечные смыслы. Они не требуют актуализации, потому что эта тема актуальна всегда. Это вечная история взросления человека», – рассказал режиссер.

Спектакль создан творческой командой Челябинского молодежного театра. Кроме режиссера Ивана Миневцева, в нее входят художник-сценограф Антон Сластников и художник по костюмам Елена Сластникова, а также другие мастера и все цеха театра.



Спектакль предназначен для детей старше 6 лет, но в театре полагают, что его оценят дети как старшего, так и младшего возраста. «Цветик-семицветик» покажут 1, 3, 14 и 26 июня.

Более взрослых зрителей ТЮЗ ждет 5 и 6 июня на спектакле «Евгений Онегин», посвященном 225-летию великого русского поэта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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