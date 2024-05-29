Боксер RCC начал отбор на Олимпиаду в Париже (ФОТО)

Боксер RCC Boxing Promotions Асрор Вохидов участвует в отборе на Олимпиаду в Париже. Сейчас он находится в Бангкоке, где проходит второй этап мировой квалификации на Летние Олимпийские игры 2024.

Асрор представляет сборную Таджикистана в весовой категории до 57 кг, рассказали в пресс-службе екатеринбургской организации. «В первой встрече турнира ему противостоял боксер из сборной Мали – Абдул Карим Батили. Вохидов одержал уверенную победу со счетом 29:27 на записках всех пяти боковых судей и отправился на следующий этап, где продолжит борьбу за место на Олимпийских играх», – отметили в RCC.

Екатеринбург, Елена Сычева

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