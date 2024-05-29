В 2024 году газ появится в 6 отдаленных поселках Екатеринбурга

В Екатеринбурге в 2024 году будут построены газопроводы в шести отдаленных территориях – поселках Семь Ключей, Калиновском, Совхозном, Истоке, Ягодном, Шабровском. Это происходит в рамках программы догазификации.

«По программе в Екатеринбурге принято более 3000 заявок, из них исполнено уже около 1300. В планах на 2024 год – строительство газопроводов в поселках Семь Ключей, Калиновский, Совхозный, Исток, Ягодный, Шабровский. Это позволит подключить к голубому топливу еще 700 домовладений», – написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

В администрации Екатеринбурга напоминают, что подать заявление на проведение газа можно через сайт газораспределительной организации или в одном из ее офисов. Также можно подать заявление в МФЦ, на портале Госуслуг или через сайт Единого оператора газификации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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