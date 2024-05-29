Уралу угрожают заморозки и природные пожары

Синоптики предупреждают о двойной опасности: в ближайшие дни Уралу угрожают и заморозки, и пожары.
Как сообщает Уралгидрометцентр, ночью 29-31 мая в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°.
При этом 29-30 мая в южных районах Свердловской области, 29-30 мая в большинстве районов Челябинской области и на юге Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»