Уралу угрожают заморозки и природные пожары

Синоптики предупреждают о двойной опасности: в ближайшие дни Уралу угрожают и заморозки, и пожары.



Как сообщает Уралгидрометцентр, ночью 29-31 мая в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°.



При этом 29-30 мая в южных районах Свердловской области, 29-30 мая в большинстве районов Челябинской области и на юге Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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