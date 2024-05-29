Более 250 участников со всей России приехали на форум «ArtНавигатор»

Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор» прошел в Екатеринбурге. Культурно-просветительский проект Благотворительного фонда «Дети России» завершился гала-концертом, в котором приняли участие боле двух сотен юных артистов из разных регионов нашей страны.

Пообщаться с именитыми наставниками, получить награды и выступить на сцене для этого дети прибыли из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края и Санкт-Петербурга.

Дети пробовали себя в новой пластике под руководством хореографа Вячеслава Ильина. У вокалистов было трое педагогов и глубокое погружение в каждый аспект этого искусства. Приёмам актёрского мастерства детей учил Вячеслав Мокану. Навыки по сценическому движению развивала Юлия Ефимова. За пение и исполнительское мастерство отвечала Елена Солдатова певица, композитор, худрук студии «МегаСаунд» Московского Дворца пионеров.

«Гала-концерт – это красочная, захватывающая часть форума, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Но, конечно, самое важное для нас и, не сомневаемся, для детей, это те знания и навыки, которые они получают на занятиях. Мы вновь убедились: самые яркие открытия дети получают именно в образовательные дни. Это даст им хороший ресурс для дальнейшего роста».

Победители в номинации «Изобразительное искусство» приобрели новые навыки по объёмному моделированию от студии «ФА-САД». Кроме того, знаниями с детьми поделился екатеринбургский художник Алексей Рыжков.

«Эмоции – самые позитивные. Участники, педагоги и организаторы едины во мнении: после летних каникул пора начинать подготовку к III Всероссийскому форуму юных дарований «ArtНавигатор»», – отметили организаторы мероприятия.

Екатеринбург, Елена Васильева

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