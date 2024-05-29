Школьники Академического помогли депутатам посадить липовую аллею (ФОТО)

Сегодня депутаты свердловского заксобрания высадили в Академическом районе 30 лип. Мероприятие было посвящено 30-летнему юбилею законодательной власти в регионе.

Как рассказал депутат Алексей Свалов, особенно его порадовало, что ученики соседней школы вместе с педагогами также приняли участие в посадке деревьев.

«Я благодарен председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Валентиновне Бабушкиной за организацию такой доброй акции, а также моему коллеге Александру Ивачеву и нашим юным помощникам, с которыми мы посадили молодые деревья. Они очень старались, помогали. Обещали, что будут заботиться о молодых липах», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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