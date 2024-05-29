В июне пройдет парад планет

На следующей неделе земляне смогут увидеть парад планет – относительно редкое астрономическое явление. В ночь на понедельник, 3 июня, сразу несколько планет Солнечной системы встанут в ряд – это Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Последние две планеты можно будет увидеть только с помощью оптики, остальные – невооруженным глазом.

Отметим, что второй парад планет в этом году пройдет 28 августа 2024 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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