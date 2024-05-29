Две женщины погибли во время пожара на Урале

В Свердловской области следователи и полиция разбираются в обстоятельствах гибели двух женщин, 52 и 65 лет. Трагедия произошла в Краснотурьинске на улице Ленина.

«Предварительно установлено, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с источником огня при курении. Признаков криминальной смерти на телах женщин в настоящее время не обнаружено, точные причины их смерти выяснятся в ходе судебно-медицинских экспертиз», – уточнили в пресс-службе регионального управления СК России.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также пояснил, что одна из погибших жила в квартире, где случился пожар, вторая пришла к ней в гости. Личности обеих оперативно установили полицейские. «В этом пожаре пострадали также двое мужчин, один из которых сейчас находится в больнице. Сотрудники территориального ОВД продолжают выяснение всех деталей этого трагического происшествия», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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