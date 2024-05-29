Минпром подписал 9 соглашений о подготовке кадров для уральских заводов

Министерство промышленности и науки Свердловской области подписало девять соглашений, которые помогут сократить дефицит кадров на предприятиях Среднего Урала.

Как сообщили в ДИПе, первое соглашение подписано между минпромом и свердловским отделением Союза машиностроителей России. Документ нацелен на развитие системы профориентации, профтехобразования и трудоустройство молодых людей на предприятия машиностроительной отрасли.

Еще одно соглашение о сотрудничестве заключено между региональными министерствами и Российским государственным профессионально-педагогический университетом. Оно призвано расширить возможности подготовки педагогических кадров для системы профтехобразования.

Кроме того, заключены семь четырехсторонних соглашений о сотрудничестве в сфере кадрового обеспечения между минпромом, минобром, промышленными предприятиями и профессиональными образовательными организациями. Среди них Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций, Екатеринбургский техникум химического машиностроения. О готовности взаимодействовать с колледжами заявили Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, ОКБ «Новатор», Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова, УПП «Вектор», ЗАО «Региональный центр лазерных технологий», Уральский приборостроительный завод.

В рамках реформы системы профобразования, инициированной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, региональный минпром заключил 56 четырехсторонних соглашений о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов среднего звена. Организовано взаимодействие с 18 колледжами, которые готовят технических специалистов для машиностроительной отрасли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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