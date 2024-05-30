На Урале завтра наступает «русалочья» неделя

31 мая будет отмечаться Духов день. Его нельзя официально причислить к христианским праздникам, но в народном календаре он существовал и сохранился до наших дней, и был связан с верой в русалок.

Считалось, что на Духов день они выходят из воды и плещутся на поверхности рек, иногда выходя на сушу. Они щекотали, завлекали людей в воду, поэтому верующие старались в этот день не купаться.

Вся неделя, начиная с 31 мая, называлась «русальной», а последний ее день – 6 июня – «русалкиным» заговеньем.

Екатеринбург, Елена Васильева

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