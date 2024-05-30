Анонимные алкоголики зовут на пикник на Шарташе

Общество анонимных алкоголиков Свердловской области приглашает всех желающих присоединиться к пикнику, который пройдет 12 июня на берегу озера Шарташ.

Как говорится в пресс-релизе общества, сегодня оно насчитывает на Урале 31 группу: в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Верхней Салде, Каменске-Уральском, Невьянске, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

«В честь 89-летия Содружество Анонимных Алкоголиков Свердловской области 12 июня 2024 года проводит большой праздник на базе отдыха «Золотые пески» на озере Шарташ (поселок Пески, 20). Начало в 10:00. Ожидается порядка 300 человек – не только члены АА: мероприятие открытое, поэтому могут прийти родственники, друзья и те, кто еще только собирается вставать на путь выздоровления и ищет помощи и поддержки.

Будут выступления анонимных алкоголиков с большими сроками трезвости, различные развлекательные мероприятия и вкуснейший плов», – обещают организаторы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube