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Четверг, 30 мая 2024, 12:10 мск

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Свердловчанам запретили ходить в лес до 21 июня

Жителям Свердловской области запретили посещать леса до 21 июня.

Как сообщили в ДИПе, такое решение принято сегодня на заседании областного правительства, чтобы не допустить ухудшения пожароопасной обстановки в жаркое летнее время.

«Данное ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Естественно, при условии соблюдения правил пожарной безопасности», – отметил Евгений Куйвашев.

Как уже сообщал «Новый День», особый противопожарный режим был установлен в Свердловской области еще 12 апреля. Уральцам запрещено разводить костры и жарить шашлыки.

Добавим, 1 июня днем синоптики обещают настоящую летнюю погоду – без осадков, до +24 °С.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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