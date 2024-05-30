В Кольцово с крупной суммой незадекларированной валюты задержали гражданку Сербии

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге с крупной суммой валюты задержали гражданку Сербии. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспектор остановил в «зеленом коридоре» 57-летнюю пассажирку, планировавшую вместе с мужем вылететь в Сербию транзитом через Азербайджан. При себе у гражданки Сербской Республики были 15 тысяч 450 евро и 4,5 тысячи долларов США. Женщина пояснила, что деньги заработал муж, они везли их в Сербию, чтобы потратить на строительство дома.

Общая сумма в эквиваленте составила более 21 тысячи долларов США. Между тем, обязательному письменному декларированию подлежат наличные, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС. В данном случае этого сделано не было.

Против гражданки Сербии возбудили административное дело. Разрешенную к провозу сумму вернули супругам. Остальные деньги были изъяты и помещены на хранение до решения суда.

Екатеринбург, Елена Васильева

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