Детская больница ищет себе новые кадры в школах Екатеринбурга

Городская детская больница № 9 поделилась с представителями администрации города и местными депутатами своей практикой профориентации. Лечебное учреждение ищет будущие кадры, начиная со школьной скамьи.

Заместитель главного врача по организационно-методической работе Полина Карлова отметила, что профориентационная работа совместно с Екатеринбургским центром «Диалог» велась с 2013 года. Школьники проходили 3 этапа профориентационной работы: анкетирование, опросы, выбирали интересующее их направление и ездили на экскурсии в учреждения выбранной сферы деятельности.

Кроме этого, специалисты ГАУЗ СО «ДГКБ № 9» разработали свою анкету, чтобы выявить мотивационную составляющую школьников в выборе профессии, так как есть своя специфика работы в педиатрии и оказании неотложной помощи детям. В опросе за 2 года приняло участие 200 человек, 39 % опрошенных высказали желание получить медицинское образование. Большинство школьников отметили, что после окончания учебы в вузах хотели бы остаться работать в Екатеринбурге.

За первые годы работы в больнице было сформировано два формата работы: тематическая экскурсия для школьников с 7 по 11 непрофильных классов и Дни науки для профильных медико-биологических классов. В период с 2013 по 2019 годы было проведено 46 занятий, в которых приняли участие более 1 000 учащихся. В период пандемии коронавируса мероприятия не проводились.

«Сейчас мы меняем формат и будем продолжать работу через школы. Нам нужно понимать, как видоизменить занятия, чтобы они вписались в образовательные стандарты. Мы готовы к этой работе, для этого у нас есть отличная база», – подчеркнула Полина Карлова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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