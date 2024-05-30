В Екатеринбурге пройдет кулачный турнир – победитель получит миллион

На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет стадионный турнир по поединкам на голых кулаках RCC Hard.

В пресс-службе организации рассказали, что главным событием вечера станет финал Гран-при между двумя звездами лиги – Максимом Сульгиным и Андреем Саратовым. Победитель заберет чемпионский кулон из золота и серебра и бонус – 1 млн рублей.

Соглавным поединком турнира станет реванш звездного кулачника Гаджи Автомата и бразильца Фернандо Родригеса. Последний раз бойцы встречались больше года назад, и тогда Гаджи получил сложный перелом руки, который поставил под сомнение дальнейшую карьеру бойца. Тем не менее, российский спортсмен восстановился, и возвращается в ринг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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