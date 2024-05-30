Общественники оценили блокировку пассажиров таксистами

Таксисты должны иметь возможность не встречаться с неприятными им пассажирами, поэтому новая опция блокировки (а не только оценки) в приложениях – это позитивный тренд. Такое мнение высказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова на конференции в Екатеринбурге.

«Мы живем в век цифровизации, оцениваем водителей же, почему пассажиров не оценивать», – отметила она.

Напомним, с начала мая «Яндекс» ввел опцию блокировки пассажиров для водителей сервиса такси. Забанить человека могут не только за конфликтное поведение, но и за отказ пристегнуться, за курение в салоне, за то, что пассажир испачкал салон, за неоплату поездки (например, не было денег на карте, и они списались позже) или за другие ситуации. При этом блокировка понижает рейтинг пассажира, но он все же сможет пользоваться сервисом – к нему лишь больше не приедет недовольный им водитель, а также, возможно, ожидание будет более долгим.

Екатеринбург, Елена Сычева

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