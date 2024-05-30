Студент техникума погиб на производственной практике (ФОТО)

Сегодня днем в Реже погиб 17-летний студент, который проходил практику на одном из городских предприятий.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, молодой человек учился в Режевском многопрофильном техникуме и проходил практику в организации, которая занимается прокладкой сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения.

Сегодня около 12 часов он в составе рабочей бригады прокладывал газопровод на улице Загородной и упал в траншею. Подростка придавило камнем, отчего он скончался на месте. Прокуратура начала проверку.

В СУ СКР Свердловской области сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы.

Реж, Елена Владимирова

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