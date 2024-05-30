Ученые предупредили о магнитной буре в выходные

В выходные на Землю придет облако солнечной плазмы после вчерашней вспышки класс Х (самый высокий из возможных). «Вспышка произвела крупный выброс, что само по себе нетривиальное событие. Более того несмотря на то, что область вспышки в момент взрыва находилась под углом почти 70 градусов от направления на Землю, раствор конуса, в котором были выброшены облака плазмы, похоже превышает этот угол. На поступивших видео явно наблюдаются массы, движущиеся прямо на снимающий их спутник, то есть, по сути, на Землю», – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По предварительному прогнозу, облако придет на землю в ночь с пятницы на субботу, то есть с 31 мая на 1 июня. «Плотность и скорость движущейся плазмы заметно превышают средние значения (особенно плотность), поэтому воздействие должно быть заметным», – уточнили ученые.

Екатеринбург, Елена Сычева

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