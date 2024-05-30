Главный гаишник лично встретился с юной блогершей после провокационного видео (ФОТО)

Главный свердловский гаишник Алексей Спиридонов лично встретился с блогершей Дарьей Гросс, которую ранее поручил найти за провокационное видео на дороге. Девушка, напомним, опубликовала у себя рилс, на котором ехала в машине непристегнутая, просила купить ей права, залезила на стоящий на светофоре эвакуатор и танцевала. Публикации блогерши вызвали интерес у главы Госавтоинспекции региона, и ее быстро разыскали.

«Глава свердловской Госавтоинспекции провел профилактическую беседу с юной блогершей. Действиям девушки и ее соучастнику дана правовая оценка по каждому факту нарушения. Активистка дала пояснения своим действиям и признала вину. Руководитель УГИБДД региона Алексей Спиридонов призвал гражданку и ее маму к соблюдению норм и правил на дорогах», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Девушку привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29, ст. 12.6 и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, а ее спутника – за передачу права управления транспортом по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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