Коррумпированность уральских чиновников оценит искусственный интеллект

Государственных и муниципальных служащих Свердловской области проверят на коррумпированность с помощью новой программы на основе искусственного интеллекта.

О том, что регион стал пилотной площадкой для внедрения такой инновации, рассказал в эфире «4 канала» заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

По словам Ионина, новое программное решение позволяет проверить работников любого ведомства. Например, посмотреть информацию об аффилированности через родственников или банковские счета исходя из деклараций, которые подают чиновники, – так антикоррупционная история станет прозрачной.

«Сейчас это просто огромный объем бумажной информации, и давайте объективно, иногда это просто формальная процедура. Но ведь это делалось именно для того чтобы понимать, что на госслужбе или среди депутатов, на муниципальной службе чиновник не задействован в каких-то историях. Эта новая программа «Контур» как раз помогает с этой историей, она уже разработана. Мы будем одним из пилотных регионов, посмотрим, как ее докрутить», – пояснил чиновник.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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