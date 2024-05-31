ЕКАД встал в многокилометровые пробки из-за ДТП: водитель фуры уснул за рулем

Сегодня рано утром на 25 км ЕКАД столкнулись два грузовика. Образовались многокилометровые пробки в обе стороны.
Как сообщили «Новому Дню» в областном УГИБДД, 31-летний водитель грузового автомобиля МАН уснул за рулем и врезался в фуру, ехавшую спереди. Виновник аварии получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.
Сотрудники ДПС организовали реверсивное движение.
Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления транспортом в случае недомогания либо усталости, рекомендует остановиться и отдохнуть, после чего продолжать движение.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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