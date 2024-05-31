В ГАИ прокомментировали идею сделать таксистов информаторами полиции

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин прокомментировал идею сделать таксистов информаторами полиции. Это предложили блогеры на конференции «Современное такси». Они заметили, что водители в силу особенностей работы видят много правонарушителей – от закладчиков и тех, кто садится за руль в нетрезвом виде, до тех, кто совершает более серьезные преступления. При этом таксисты не хотят связываться с полицией, так как статус свидетеля налагает определенные обязательства – давать показания, нести ответственность за их дачу, и т.д.

«У нас каждый пятый водитель, задержанный в состоянии опьянения, был задержан по сигналу граждан на местах. То есть люди звонят. У них есть возможность сообщать о правонарушениях со стороны водителей. Вдумайтесь, цифра-то немаленькая – каждый пятый. Законодательство таково, что любое сообщение граждан о правонарушении должно быть проверено. Вы правы, это влечет определенные обязательства, есть процессуальные нюансы, которые необходимо соблюсти, но на сегодня динамика количества этих сообщений растет. Люди понимают, что это не «стукачество» и «доносительство», а нормальная гражданская позиция, когда человек заинтересован в соблюдении порядка в обществе», – сказал Митрошин.

Идею отдавать процент от штрафа, которым облагают нарушителей, в качестве премии за сообщение тем, кто рассказал о правонарушении, он в кулуарах назвал небезынтересной, однако пока легальных инструментов реализовать ее нет.





Екатеринбург, Елена Сычева

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