Главу Новороссийской епархии РПЦ перевели в Серов

В Серовской епархии Екатеринбургской митрополии РПЦ назначен руководитель – теперь уже бывший епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност. Сообщение об этом появилось на сайте Московской патриархии.

Новоросси‌йская епа‌рхия объединяет приходы в западной части Краснодарского края (в границах городов Анапы, Геленджика и Новороссийска, а также Крымского, Славянского и Темрюкского районов). Епископ Феогност руководил ею с 2013 года.

У Серовской епархии, территория которой включает в себя всю северную часть Свердловской области, уже несколько лет нет постоянного архиерея. С 2021 года епархией временно управлял епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Серов, Елена Владимирова

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