Май в Екатеринбурге может стать более холодным, чем апрель

Метеоролог Алексей Пулин поделился интересным наблюдением. Май в Екатеринбурге в текущем году настолько холодный, что значение его среднемесячной температуры может оказаться ниже, чем апрельское.

«Средняя температура за минувший апрель в городе составила +8,1 градуса. Средняя температура за май к настоящему времени +7,9 градуса. В любом случае, значения будут очень близкими. Граничное значение среднесуточной температуры для Екатеринбурга на завтра составляет +11,5 градуса. Если средняя температура за сутки не превысит это значение, то май будет холоднее апреля, хотя бы номинально», – отмечает Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, за всю историю наблюдений на метеостанции Екатеринбурга такое случалось дважды: в 1986 году (апрель +8,0; май +7,3) и в 1951 году (апрель +9,6; май +9,4).

Отметим, что сегодня днем воздух должен прогреться до +20 градусов. А с 1 июня на Средний Урал наконец-то придет потепление.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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