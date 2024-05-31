Каждый восьмой продлит отдых на 12 июня отгулами и отпусками

Примерно 13% работающих россиян собираются продлить отдых в честь Дня России – и присоединят к выходному дню 12 июня отпуска или отгулы, сообщает Superjob со ссылкой на собственное исследование мнений.

«Мужчины чуть чаще женщин заявляли о таком намерении (14 и 12% соответственно). Россияне от 35 до 44 лет планируют брать отпуска и отгулы на 12 июня чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше», – уточнили авторы опроса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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