Команда Технологического университета УГМК выиграла в финале международного инженерного чемпионата Case-in

Студенты Технического университета УГМК заняли первое место в финале международного инженерного чемпионата Case-in. Команда «Добыча полезных знаний» (5 курс) представляла университет по направлению «Горное дело» и одержала победу, опередив остальные девять команд, вышедших в финал, который прошёл в Москве.
В прошлом году команда Техуниверситета остановилась в шаге от призовых мест, но в этот раз ребята поднялись на высшую ступень пьедестала.
Рейтинговая таблица победителей-финалистов в этом году выглядит так:
1 место – Технический университет УГМК
2 место – Национальный исследовательско-технологический университет МИСИС
3 место – Пермский национальный исследовательский политехнический университет
4 место – Иркутский национальный исследовательский технический университет
5 место – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II
6 место – Сибирский государственный индустриальный университет
7 место – Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева
8 место – Забайкальский государственный университет
9 место – Северо-Восточный государственный университет
10 место – Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
CASE-IN – это международная система соревнований по решению инженерных задач. Цель чемпионата – популяризация инженерного образования в стране. В 2019 году он вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
Участники студенческой лиги по направлению «Горное дело», объединенные в команды из 3-4 человека, решают инженерные задачи, основанные на реальных производственных проблемах, предоставленных отраслевыми предприятиями. Решения оценивает экспертная комиссия, включающая представителей органов власти, ведущих компаний, образовательных учреждений и научных центров.
В конкурсе принимали участие более 10 000 студентов из 65 профильных образовательных учреждений России и стран СНГ.
Команда ТУ УГМК «Добыча полезных знаний» предложила инновационные решения по снижению затрат и совершенствованию процессов укрепления горных выработок на подземном руднике:
1. Переход к использованию эмульсионных взрывчатых веществ и строительство подземного пункта для хранения невзрывчатых компонентов.
2. Улучшение процесса крепления горных выработок за счет совершенствования состава сухих бетонных смесей и создания бетонного завода.
3. Переход от использования вентиляторов местного проветривания к струйным вентиляторам для строящихся горных выработок.
Состав команды Технического университета УГМК:
• Даниил Кораблев
• Ильгар Гусейнов
• Наталья Гевейлер
• Ильдар Усманов
«Успех наших студентов на международных конкурсах показывает уровень их подготовки и стремление к инновациям. Мы имеем право гордиться их достижениями и уверены в их будущем!» – подчеркнул Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК.
Технический университет УГМК (eduugmk.com) – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли.
Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.
С этого учебного года помимо целевого приема вуз открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучение.
В этом году университет принимает абитуриентов на направления:
• Горное дело
• Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий
• Металлургия
• Электроэнергетика и электротехника
• Автоматизация технологических процессов и производств
• Технологические машины и оборудование
• Информатика и вычислительная техника
• Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
Екатеринбург, Елена Васильева
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