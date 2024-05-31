Команда Технологического университета УГМК выиграла в финале международного инженерного чемпионата Case-in

Студенты Технического университета УГМК заняли первое место в финале международного инженерного чемпионата Case-in. Команда «Добыча полезных знаний» (5 курс) представляла университет по направлению «Горное дело» и одержала победу, опередив остальные девять команд, вышедших в финал, который прошёл в Москве.

В прошлом году команда Техуниверситета остановилась в шаге от призовых мест, но в этот раз ребята поднялись на высшую ступень пьедестала.

Рейтинговая таблица победителей-финалистов в этом году выглядит так:

1 место – Технический университет УГМК

2 место – Национальный исследовательско-технологический университет МИСИС

3 место – Пермский национальный исследовательский политехнический университет

4 место – Иркутский национальный исследовательский технический университет

5 место – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II

6 место – Сибирский государственный индустриальный университет

7 место – Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева

8 место – Забайкальский государственный университет

9 место – Северо-Восточный государственный университет

10 место – Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

CASE-IN – это международная система соревнований по решению инженерных задач. Цель чемпионата – популяризация инженерного образования в стране. В 2019 году он вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Участники студенческой лиги по направлению «Горное дело», объединенные в команды из 3-4 человека, решают инженерные задачи, основанные на реальных производственных проблемах, предоставленных отраслевыми предприятиями. Решения оценивает экспертная комиссия, включающая представителей органов власти, ведущих компаний, образовательных учреждений и научных центров.

В конкурсе принимали участие более 10 000 студентов из 65 профильных образовательных учреждений России и стран СНГ.

Команда ТУ УГМК «Добыча полезных знаний» предложила инновационные решения по снижению затрат и совершенствованию процессов укрепления горных выработок на подземном руднике:

1. Переход к использованию эмульсионных взрывчатых веществ и строительство подземного пункта для хранения невзрывчатых компонентов.

2. Улучшение процесса крепления горных выработок за счет совершенствования состава сухих бетонных смесей и создания бетонного завода.

3. Переход от использования вентиляторов местного проветривания к струйным вентиляторам для строящихся горных выработок.

Состав команды Технического университета УГМК:

• Даниил Кораблев

• Ильгар Гусейнов

• Наталья Гевейлер

• Ильдар Усманов

«Успех наших студентов на международных конкурсах показывает уровень их подготовки и стремление к инновациям. Мы имеем право гордиться их достижениями и уверены в их будущем!» – подчеркнул Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК.

Технический университет УГМК (eduugmk.com) – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли.

Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.

С этого учебного года помимо целевого приема вуз открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучение.

В этом году университет принимает абитуриентов на направления:

• Горное дело

• Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий

• Металлургия

• Электроэнергетика и электротехника

• Автоматизация технологических процессов и производств

• Технологические машины и оборудование

• Информатика и вычислительная техника

• Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

Екатеринбург, Елена Васильева

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