Магазин игрушек из Екатеринбурга стал лучшим в России

Супермаркет игрушек, товаров для детей, будущих мам и новорожденных «Большой детский» победил в номинации «Лучший магазин» престижного ежегодного конкурса «Торговля России», организатором которого является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Церемония награждения состоялась накануне в рамках Х Международного форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла».

Главная задача конкурса – выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли.

В «Большом детском» помимо игрушек представлен самый широкий спектр товаров, сопровождающих ребенка от рождения до юности: соски и пустышки, всё для купания и кормления, одежда для будущих мам и малышей, коляски и автокресла, мебель, текстиль и пр. Геймеры и коллекционеры найдут здесь редкие фигурки, игры для приставки, консоли, колонки и много мерча: палочку Гарри Поттера, копилку в виде Наруто, шлем штурмовика Star Wars.

Однако жюри впечатлил не только огромный ассортимент 4-этажного «Большого детского», но и современный подход к организации комфортного пространства, в котором представлены не только торговые площади, но и места проведения досуга маленьких и взрослых гостей магазина. На каждом этаже здания расположены эксклюзивные игровые зоны: трек для гоночных машин, интерактивный тир, зиплайн, мозаика и холст для творчества во всю стену, тысячи деталей и зона для сборки конструктора, фотозоны, качели, горки лабиринты и многое другое.

Следует отметить, что конкурс «Торговля России» привлекает внимание участников со всех уголков нашей страны. В этом году организаторы приняли более 2300 заявок на участие.

«Большой детский» открылся только в ноябре 2023 года и уже завоевал признание на федеральном уровне. Мы очень рады, что сумели получить эту престижную награду и благодарны организаторам конкурса «Торговля России» за такую высокую оценку нашей работы по созданию нового общественного пространства для досуга детей и взрослых в столице Среднего Урала. Очень приятно, что «Лучший магазин» России находится в Екатеринбурге, –– отметил директор «Покровского пассажа» Андрей Мазурков.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube