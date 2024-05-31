В Екатеринбурге запустили проект профориентации для дошкольников

В Екатеринбурге набирает популярность проект ранней профориентации для детей дошкольного возраста. Малышей в игровой форме знакомят с рабочими профессиями и дают им возможность примерить на себя разные роли. Родители и педагоги, в свою очередь, учатся распознавать таланты детей, чтобы помочь им стать успешными во взрослой жизни. О новых образовательных практиках рассказали организаторы фестиваля «Лестница успеха» на пресс-конференции в ТАСС.

Пионером в дошкольной профориентации стал детский сад №568 Екатеринбурга. Здесь с 2020 года реализуется сетевой проект «Профинжиниринг от детского сада в будущую профессию», в который в общей сложности вовлечено около 12,5 тысячи человек. «Родители часто задают вопрос нашим педагогам – как проводить профориентацию в детском возрасте? Тут важно не давить на ребенка, а дать ему подробную информацию о различных сферах труда. В нашем проекте мы даем ребенку так называемый компас, и вместе с ним разбираемся, чего он хочет. В любом деле есть плюсы и минусы. Несомненный плюс: чем раньше ребенок проявит свои таланты и способности, тем у него будет больше времени их развить. Из минусов: мнение ребенка о выборе профессии может меняться по мере взросления, а также сейчас сложно предугадать, будет ли востребована конкретная профессия в будущем, так как мир очень быстро меняется. Тем не менее, наш проект позволяет детям участвовать в профконкурсах различного уровня, делать собственные проекты и занимать призовые места», – рассказала заведующая детсадом и руководитель регионального ресурсного центра Свердловской области «ИКаР/ОРИОН» Ирина Ланских.

В детском саду №32 Екатеринбурга используют игровые практики, чтобы вызвать интерес у детей к профессиям. «Начиная с 3-летнего возраста можно рассказывать ребенку о труде взрослых. Мы находимся в постоянном поиске технологий для ранней профориентации. И вот одна из них – предложить детям профессии на выбор через игру. Например, мы проводили игровой цикл «Новостройка». Детям предлагали стать архитекторами и строителями, чтобы собрать здание из конструктора, или дизайнерами, чтобы придумать украшение для дома. Была даже профессия менеджер по продажам, и дети пробовали продавать квартиры [игрушечного] здания. В игре для ребенка отображается реальный мир, и это возможность для него получить чувственный и эмоциональный опыт. Может быть, это станет и мечтой о будущей профессии», – поделилась опытом заведующая детсадом Людмила Стародуб.

С недавних пор к проекту присоединился Екатеринбургский техникум химического машиностроения. В училище стали проводить дни открытых дверей не только для школьников, но и для малышей до 7 лет. Детей и родителей приглашают на мастер-классы и рассказывают об особенностях рабочих профессий. «Мы придумали фестиваль «Лестница успеха» как продолжение «Профинжиниринга». Наш техникум уже посетили более 600 семей, а этим летом планируем пригласить еще 400. Мы видим, с каким удовольствием наши педагоги и студенты взаимодействуют с детьми. Это уникальный проект, который может перерасти в инновационную площадку в Свердловской области. Еще важно отметить, что в проекте задействованы и работодатели – они приходят на встречи и рассказывают о производстве», – отметила директор техникума и член консультативного совета при министерстве образования Свердловской области Светлана Стукова.

В то же время спикеры отмечают, что родители играют важнейшую роль в выборе профессии для ребенка. «Если раньше наши воспитанники на вопрос «кем ты хочешь стать?» отвечали «директором» или «начальником», то сейчас дети говорят более конкретно: летчик, пожарный, парикмахер. Нужно научиться слышать ребенка и поддержать его интерес. И вполне возможно, что через пару десятков лет мы получим высококлассного специалиста», – подчеркнула Ирина Ланских.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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