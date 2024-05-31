Космос, Толкиен, музыка и спорт: как в Екатеринбурге отметят День защиты детей

Завтра, 1 июня, в Екатеринбурге отметят День защиты детей. На площадках города пройдут концерты, экскурсии, фестивали, спортивные соревнования.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, одной из главных площадок праздника станет парк Маяковского. Там состоится фестиваль «Читай, Екатеринбург!» – с 12:00 до 16:00 дети 5 лет и старше могут посетить творческую мастерскую с участием екатеринбургских детских писателей.

Фестивальная программа свяжет чтение и космос – в ее рамках в 13:00 в летнем театре состоится встреча с первым екатеринбургским космонавтом-испытателем, Героем России Сергеем Прокопьевым.

В открытом лектории гостям старше 16 лет расскажут о том, как появилась планета Земля (12:00), о связи между творчеством Дж. Р.Р. Толкиена и рок-музыкой (15:00), истории уральского стрит-арта (16:00) и как написать комикс (17:00).

В течение дня для гостей парка будут работать квест, интерактивные экскурсии, пленэр.

В 19:00 на главной сцене парка начнется концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра при участии Fantine и Олега Аккуратова в рамках празднования 25-летия оркестра.

Театр балета «Щелкунчик» 1 июня устроит День открытых дверей. Посетителей ждут интересные встречи и экскурсии, мастер-класс по изготовлению куклы Петрушки, увлекательный квиз «Великие имена в искусстве». А вечером состоится премьера балета «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского, который создали хореограф-постановщик Петр Базарон и драматург Богдан Королек.

В Екатеринбургском зоопарке 1 июня откроют площадки детского зоопарка и парка бабочек, а также проведут познавательную викторину «Хочу все знать».

Не забыли в городе и про спорт. 1 июня состоится спортивно-благотворительный праздник «Зеленый Марафон». Впервые он пройдет в центре Екатеринбурга. Забег стартует от главного корпуса УрФУ (улица Мира, 19), маршрут будет проходить по центральным улицам города: проспекту Ленина и улице Гагарина. Забеги предусмотрены для участников всех возрастов и различной физической подготовки. Кроме традиционной дистанции в 4,2 километра в этом году впервые будет организована дополнительная дистанция на 10 километров, а дети от 7 до 13 лет смогут пробежать 500 метров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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