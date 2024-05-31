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Пятница, 31 мая 2024, 15:15 мск

Новости Екатеринбург

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Над Екатеринбургом летает самолет – ищет, кто жарит шашлыки

Наступила теплая и сухая погода, при этом еще в апреле был введен особый противопожарный режим – и Екатеринбург и окрестности начали патрулировать с воздуха: легкомоторный самолет совершает облеты города в поисках нарушителей, которые все же решили пожарить шашлыки.

Напомним, в выходные в Екатеринбурге пройдет фестиваль барбекю на Плотинке, для организаторов сделали исключение – так как это официальное мероприятие, там жарить мясо будет можно, но с соблюдением правил пожарной безопасности.

Екатеринбург, Елена Сычева

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