Роспотребнадзор: безопасных водоемов для купания в области нет

Лето в Свердловской области начинается с традиционного уже сообщения регионального управления Роспотребнадзора: подходящих для пляжного отдыха мест здесь нет.

В надзорном ведомстве напомнили, что «использование водного объекта для купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения». Но никто из собственников или арендаторов уральских пляжей за таким заключением пока не обращался.

Тем не менее специалисты следят за качеством воды на 95 поверхностных водных объектах, исследования проводится в 123 контрольных точках.

Уже отобрано 529 проб воды на санитарно-химические показатели, 534 пробы на микробиологические показатели, 157 проб на наличие паразитов.

Установлено, что требованиям СанПиН не соответствует 80 (15,1%) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 55 (10,3%) – по микробиологическим показателям, 6 (3,8%) – по паразитологическим. Кроме того, на пляжах отобрано и исследовано 455 проб почвы, 14 проб не соответствует установленным нормативам, что составляет 3,1%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube