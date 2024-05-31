Глава МВД Колокольцев наградил школьников-героев из Екатеринбурга

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил грамоты МВД РФ и ценные подарки двум екатеринбургским подросткам, которые поймали воришек, обокравших школьника. История произошла прошлой осенью – 13-летний мальчик Максим возвращался с уроков, когда к нему подошли два парня старше него и попросили дать позвонить. Как только телефон оказался у них, подростки сбежали. Тогда Максим обратился за помощью к двум старшеклассникам, Григорию Зыкову и Даниле Соседкову, которые тоже шли с учебы.

Старшеклассники отобрали украденный телефон у гопников

Парни стали обходить окрестные дворы. Через некоторое время Григорий заметил двух подростков, по приметам схожих с описанием. Он догнал их и спросил, не они ли забрали сотовый телефон у мальчика. Те стали все отрицать, а один решил сбежать. Второго Григорий, подоспевшие Данил и Максим помогли задержать. «Прибывший по вызову наряд полиции установил всех участников происшествия. Благодаря гражданской сознательности и грамотным действиям Григория Зыкова и Данилы Соседкова задержанные были привлечены к уголовной ответственности», – уточнили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Глава МВД России поблагодарил юных героев за активную жизненную позицию и отметил, что их поступки достойны самых добрых слов: «Мы можем по праву гордиться, что в нашей стране растут такие неравнодушные и смелые ребята. В непростых обстоятельствах каждому из вас требовалось проявить мужество и смекалку, действовать уверенно и безошибочно, преодолеть сомнения и страх. И вы сумели это сделать».

Екатеринбург, Елена Сычева

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