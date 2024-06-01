13-летний мальчик на питбайке погиб в ДТП. Его пассажирка получила травмы (ФОТО)

Школьники из Богдановичского района поехали кататься на питбайке и попали в ДТП. Мальчик, который был за рулем, погиб, его подруга попала в больницу.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, трагедия произошла в 21:00 в пятницу, 31 мая, в селе Волковском. 13-летний мальчик, выезжая на питбайке с второстепенной дороги, не пропустил мужчину на «Ауди» и столкнулся с ним. Подросток погиб на месте, 13-летняя девочка, его пассажирка, с травмами рук и ног доставлена в больницу.

Мать погибшего рассказала, что подарила сыну питбайк на день рождения в конце апреля. На нее составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По факту ДТП проводится расследование.

Богданович, Елена Владимирова

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