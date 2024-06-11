Водитель питбайка погубил в ДТП 9-летнего брата и сам впал в кому

В Талицком районе молодой человек на питбайке врезался в иномарку, его пассажир, 9-летний младший брат, погиб. Сам водитель впал в кому.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, трагедия произошла накануне около восьми часов вечера в поселке Пионерском. 20-летний водитель кроссового мотоцикла Kayo при выезде на перекресток со второстепенной дороги не пропустил автомобиль «Хонда Цивик», произошло столкновение.

Девятилетний пассажир мотоцикла погиб на месте. Водитель питбайка, брат погибшего, в состоянии комы госпитализирован. Водитель «Хонды» не пострадал.

Установлено, что в момент аварии братья были без шлемов. Прав на управление мотоциклом у них не было. Был ли старший пьян, установят после химико-токсилогического исследования.

В ГИБДД напоминают, что с начала года на дорогах региона погибли уже четверо детей, из них трое передвигались на мототранспорте с нарушением ПДД.

Как сообщал «Новый День», похожий случай произошел 31 мая в селе Волковском. 13-летний мальчик, выезжая на питбайке с второстепенной дороги, не пропустил мужчину на «Ауди» и столкнулся с ним. Подросток погиб на месте, 13-летняя девочка, его пассажирка, с травмами рук и ног доставлена в больницу.

Талица, Елена Владимирова

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