Митрополит Евгений: борясь за свои права, женщины ХХ века часто следовали низменным желаниям мужчин

В ХХ веке женщины, которые боролись за свои права, часто совершали серьезную ошибку – по факту подстраивались под самые низменные желания мужчин, не хотевших брать на себя ответственность за семью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую точку зрения высказал сегодня на II Международном женском форуме в Екатеринбурге митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Женщина сексуально раскрепощенная, доступная вне уз и обязательств брака, своими руками готовая убить зачатого ребенка и при этом находящаяся на финансовом самообеспечении – это ли не предел мечтаний мужчины безответственного и инфантильного?» – поставил вопрос митрополит.

Он подчеркнул, что «женщине важно правильно сформулировать для себя собственные – подлинные, а не навязанные ей, права». И пояснил, что имеет в виду: «Право реализовать именно свою уникальную женственность, свою инаковость, а не быть в социальном плане плохой копией мужчины. Удивительно, когда сами женщины защищают то, что называется правом на аборт. Не право быть матерью, не право жить в крепкой семье, не право быть защищенной мужчиной, не право иметь возможность прокормить ребенка, знать, что у него будет место в детском саду и школе, иметь достойное жилье, и так далее. Если женщины начнут осознавать и защищать свои подлинные права, изменится и весь наш жизненный уклад».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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