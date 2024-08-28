Митрополит Евгений: если не воспитывать детей правильно, через 30 лет на наших землях будут обитать другие народы

Если детей с раннего возраста не ориентировать на создание традиционной многодетной семьи, то они могут получить неверные установки от сверстников или из интернета, и тогда уже не захотят становиться родителями. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в эфире ОТВ. По мнению владыки, если не заботиться о правильном воспитании подрастающего поколения, то уже через 30 лет место коренного населения займут приезжие.

«Если мы хотим, чтобы наша жизнь продолжилась, чтобы рождались дети в семьях, чтобы воспитывались дети в семьях, для этого необходимо прикладывать конкретные усилия. Если этого не делать – а мы этого не делали в течение 30 лет, у нас сегодня рождаемость уже в таком минусе, что через 30 лет на наших землях могут обитать совсем другие народы, которые умножаются. Имена этих народов и национальностей нам хорошо известны», – заявил митрополит Евгений.

По его мнению, ребенка надо воспитывать с рождения, рассказывать ему о семье с самого младшего возраста, потому что если этого не делать, то в 12-13 лет он из интернета и соцсетей такого опыта накачает, что просто не сможет создать семью.

«Школьнику не надо иметь информацию не только об опыте чайлдфри, который популяризируется, ему не надо иметь опыт и знания об ЛГБТ*, в результате которого не рождаются дети, а нужно иметь примеры хорошей и правильной дружбы, любви», – считает Владыка Евгений.

Как уже сообщал «Новый День», 1 июня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский заявил, что женщины ХХ века, борясь за свои права, часто совершали серьезную ошибку – по факту подстраивались под самые низменные желания мужчин, не хотевших брать на себя ответственность за семью. Такую точку зрения митрополит высказал на II Международном женском форуме в Екатеринбурге. «Женщина сексуально раскрепощенная, доступная вне уз и обязательств брака, своими руками готовая убить зачатого ребенка и при этом находящаяся на финансовом самообеспечении – это ли не предел мечтаний мужчины безответственного и инфантильного?» – поставил вопрос митрополит. Он подчеркнул, что «женщине важно правильно сформулировать для себя собственные – подлинные, а не навязанные ей, права». И пояснил, что имеет в виду: «Право реализовать именно свою уникальную женственность, свою инаковость, а не быть в социальном плане плохой копией мужчины».

* движение признано экстремистской организацией и запрещено в России

Екатеринбург, Елена Владимирова

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