Депутат Жанна Рябцева: рожать надо в 18, а с воспитанием детей помогут бабушки

Создавать семьи и рожать детей молодые люди должны в 18-19 лет, а помогать им будут бабушки и дедушки. Такое мнение высказала на ОТВ в программе «Акцент» депутат Госдумы от «Единой России» Жанна Рябцева.

«Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи – студенческие, которые потом идут по жизни вместе. Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь. Бабушки, дедушки должны помогать, и это обязательно, потому что это воспитание – самое лучшее», – заявила Жанна Рябцева.

Депутат также считает, что стимулировать рождаемость надо не деньгами, а уверенностью в завтрашнем дне.

«Я про деньги сразу могу сказать, оно не стимулирует. У человека, это же студенты, они должны быть уверены в завтрашнем дне. Точка. В 90-е годы ходили с клетчатыми сумками, эти бесконечные торгаши, потому что нужно было выживать. Сегодня уже слово выживать – никто не помнит. Я на заводе получала в 2001 году зарплату курями и майонезом. Сегодня такого нет. Посмотрите, какие зарплаты на предприятиях!» – рассказала Жанна Рябцева, студенческие годы которой пришлось на 1990-е.

Как уже сообщал «Новый День», ранее о необходимости ориентировать подростков на создание семей заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По его мнению, ребенка надо воспитывать с рождения, рассказывать ему о семье с самого младшего возраста, потому что если этого не делать, то в 12-13 лет он из интернета и соцсетей такого опыта накачает, что просто не сможет создать семью. «Если мы хотим, чтобы наша жизнь продолжилась, чтобы рождались дети в семьях, чтобы воспитывались дети в семьях, для этого необходимо прикладывать конкретные усилия. Если этого не делать – а мы этого не делали в течение 30 лет, у нас сегодня рождаемость уже в таком минусе, что через 30 лет на наших землях могут обитать совсем другие народы, которые умножаются. Имена этих народов и национальностей нам хорошо известны», – заявил митрополит Евгений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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